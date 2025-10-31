ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
151
1 мин

В жакете на голое тело: бывшая жена Ченнинга Татума — Дженна Дьюэнн — вышла в свет одна

Она посетила церемонию журнала Variety «Сила женщин 2025: Лос-Анджелес».

Юлия Каранковская
Дженна Дьюэнн

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

44-летняя актриса, продюсер и танцовщица Дженна Дьюэнн, известная многим благодаря фильму «Шаг вперед» и как бывшая жена актера Ченнинга Татума, появилась на мероприятии в Беверли-Хиллз.

Она надела по такому случаю элегантный шелковый костюм черного цвета выполненный в пижамном стиле. Наряд включал жакет с поясом, который она надела на голое тело, а также широкие длинные брюки.

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Также Дьюэнн сделала яркий макияж, надела золотые серьги и обула туфли от Saint Laurent. Ее лук завершала прическа с собранными волосами.

Напомни, что также недавно Дженна продемонстрировала совершенно другой образ — более гламурный. На одном из светских меропряитий она появилась в лавандовом мини-платье с гламурно оформленным декольте стразами и камнями. Ее наряд был от бренда Fovari из коллекции осень-зима 2023-2024.

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

Дженна Дьюэнн / © Associated Press

151
