- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 307
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете на голое тело: Гвинет Пэлтроу в образе от Valentino блеснула пикантным декольте
53-летняя актриса в монохромном луке появилась в Нью-Йорке.
Гвинет Пэлтроу приняла участие в теле-шоу Good Morning America в Нью-Йорке. И пришла она в студию в образе в стиле Power dressing.
Звезда была одета в серый костюм от бренда Valentino. Он состоял из брюк-палаццо и двубортного жакета, который она надела на голое тело. Главным акцентом в аутфите Гвинет было откровенное декольте, которым она сверкнула перед папарацци.
Лук актриса дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках, идеально ровной укладкой и легким мейкапом.
Напомним, Гвинет Пэлтроу привлекла внимание ярким образом куклы Барби.