В жакете на голое тело: Гвинет Пэлтроу в образе от Valentino блеснула пикантным декольте

53-летняя актриса в монохромном луке появилась в Нью-Йорке.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Гвинет Пэлтроу приняла участие в теле-шоу Good Morning America в Нью-Йорке. И пришла она в студию в образе в стиле Power dressing.

Звезда была одета в серый костюм от бренда Valentino. Он состоял из брюк-палаццо и двубортного жакета, который она надела на голое тело. Главным акцентом в аутфите Гвинет было откровенное декольте, которым она сверкнула перед папарацци.

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Лук актриса дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках, идеально ровной укладкой и легким мейкапом.

Напомним, Гвинет Пэлтроу привлекла внимание ярким образом куклы Барби.

