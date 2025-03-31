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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

В жакете на голое тело и гламурных кедах: танцовщица выделилась среди гостей на музыкальной премии

21-летняя Джоджо Сива выбрала для своего появления деловой костюм с пикантным декольте, который скомбинировала со спортивной обувью.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Джоджо Сива

Джоджо Сива / © Associated Press

Американская танцовщица и певица Джоджо Сива побывала на премии Billboard Women in Music Awards в Инглвуде.

Звезда решила выделиться и вместо платья надела черный костюм. Он состоял из прямых укороченных брюк и двубортного жакета, который она надела на голое тело.

Джоджо Сива / © Associated Press

Джоджо Сива / © Associated Press

Аутфит Джоджо дополнила гламурными кедами – коричнево-бежевыми с питоновым принтом и украшенными стразами.

Джоджо Сива / © Associated Press

Джоджо Сива / © Associated Press

Сива заплела волосы в косу, сделала макияж с блестящим и черным карандашом, уши украсила лаконичными серьгами, руку — кольцом с камнями, а к лацкану жакета прикрепила такую же брошь.

Дата публикации
Количество просмотров
89
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