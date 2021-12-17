В жакете на голое тело и колготах в сетку: Эльза Хоск поделилась фото из пикантного фотосета

Шведская модель Эльза Хоск приняла участие в новой фотосессии.
33-летняя модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret снялась в фотосете для журнала Numero, автором фотографий стала Даниэлла Мидендж.
Снимками Эльза поделилась на своей странице в Instagram. На обложке звездная модель позирует в коротком черном жакете, одетом на голое тело, черных трусах и колготах в сетку. Также на ней перчатки в сетку, а на груди множество разных подвесок и украшений.
На других фото манекенщица запечатлена в черном коктейльном платье, которое сидит ей по фигуре, в латексном костюме, подчеркивающим пышную грудь, а также в стильном брючном костюме, одетом на бюстгальтер.
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Кадры потрясающие и Эльза в подписи под постом поблагодарила всю команду, которая над ними работала.
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