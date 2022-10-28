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В жакете на голое тело и кожаных штанах: стильная Керри Вашингтон в объективах папарацци

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В жакете на голое тело и кожаных штанах: стильная Керри Вашингтон в объективах папарацци

Керри Вашингтон / Фото: Getty Images

45-летняя актриса и политическая активистка в образе total black вышла в свет.

Кэрри Вашингтон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Звезда предстала в образе total black.

На актрисе был удлиненный элегантный жакет с атласными лацканами и золотыми пуговицами на манжетах, который она надела на голое тело. Глубокая зона декольте выглядела привлекательно. Талию она подчеркнула черным поясом с золотой пряжкой.

Верх Керри скомбинировала с кожаными рельефными брюками и кожаными сапогами на каблуке. В руке она несла черную сумку на золотой цепочке.

Керри Вашингтон / © Getty Images
Керри Вашингтон / Фото: Getty Images

Вашингтон распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Керри приняла участие в американском дневном ток-шоу The View. В студию звезда пришла в лакированном топе песочного цвета без бретелек и плиссированной асимметричной светло-бежевой юбке.

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Дата публикации
Просмотры
645
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