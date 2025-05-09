В жакете на голое тело и прозрачной юбке: роскошная Шарлиз Терон под прицелом папарацци

Шарлиз Терон / © Getty Images

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Актрису заметили фотографы, когда она шла на интервью на программу Jimmy Kimmel Live, чтобы рассказать о своем новом фильме «Бессмертная гвардия 2». Она носила наряд из коллекции Oude Waag 2025 года, который включал шикарный жакет с шелковыми лацканами и поясом, а также длинную прозрачную многослойную юбку. Топа или бюстгальтера с жакетом она не носила, что делало лук более интересным.

Волосы актриса уложила в пробор, на глаза надела очки в черной оправе, а обута была в биркенштоки.

© Getty Images

Некоторыми деталями образа она также поделилась в Instagram.

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© Instagram Шарлиз Терон

© Instagram Шарлиз Терон

© Instagram Шарлиз Терон

© Instagram Шарлиз Терон

Премьера фильма с Шарлиз Терон запланирована на сервисе Netflix 2 июля 2025 года. Подробности сюжета держатся в тайне.

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон на 89 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон на 88 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон на 86 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон на 85 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон на 77 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон / © Getty Images Шарлиз Терон, церемония / © Getty Images Шарлиз Терон / © Getty Images Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Getty Images