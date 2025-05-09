ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

В жакете на голое тело и прозрачной юбке: роскошная Шарлиз Терон под прицелом папарацци

Голливудская суперзвезда Шарлиз Терон продемонстрировала просто сногсшибательный наряда черного цвета, который одновременно сочетал в себе стиль бохо, деловой и дерзкий.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Актрису заметили фотографы, когда она шла на интервью на программу Jimmy Kimmel Live, чтобы рассказать о своем новом фильме «Бессмертная гвардия 2». Она носила наряд из коллекции Oude Waag 2025 года, который включал шикарный жакет с шелковыми лацканами и поясом, а также длинную прозрачную многослойную юбку. Топа или бюстгальтера с жакетом она не носила, что делало лук более интересным.

Волосы актриса уложила в пробор, на глаза надела очки в черной оправе, а обута была в биркенштоки.

/ © Getty Images

© Getty Images

Некоторыми деталями образа она также поделилась в Instagram.

/ © Instagram Шарлиз Терон

© Instagram Шарлиз Терон

/ © Instagram Шарлиз Терон

© Instagram Шарлиз Терон

/ © Instagram Шарлиз Терон

© Instagram Шарлиз Терон

/ © Instagram Шарлиз Терон

© Instagram Шарлиз Терон

Премьера фильма с Шарлиз Терон запланирована на сервисе Netflix 2 июля 2025 года. Подробности сюжета держатся в тайне.

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон на 89 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 89 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 88 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 88 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 86 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 86 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 85 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 85 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 77 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 77 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон, церемония / © Getty Images

Шарлиз Терон, церемония / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
201
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie