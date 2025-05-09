- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете на голое тело и прозрачной юбке: роскошная Шарлиз Терон под прицелом папарацци
Голливудская суперзвезда Шарлиз Терон продемонстрировала просто сногсшибательный наряда черного цвета, который одновременно сочетал в себе стиль бохо, деловой и дерзкий.
Актрису заметили фотографы, когда она шла на интервью на программу Jimmy Kimmel Live, чтобы рассказать о своем новом фильме «Бессмертная гвардия 2». Она носила наряд из коллекции Oude Waag 2025 года, который включал шикарный жакет с шелковыми лацканами и поясом, а также длинную прозрачную многослойную юбку. Топа или бюстгальтера с жакетом она не носила, что делало лук более интересным.
Волосы актриса уложила в пробор, на глаза надела очки в черной оправе, а обута была в биркенштоки.
Некоторыми деталями образа она также поделилась в Instagram.
Премьера фильма с Шарлиз Терон запланирована на сервисе Netflix 2 июля 2025 года. Подробности сюжета держатся в тайне.