В жакете на голое тело и с аксессуаром до пола: звезда фильма "Гладиатор" Конни Нильсен на ивенте

59-летняя Конни Нильсен в брючном костюме появилась на премьере второй части "Гладиатора", в котором она играет Луциллу.

Конни Нильсен посетила специальный показ фильма "Гладиатор II", который состоялся в отеле The Whitby Hotel в Нью-Йорке.

Там актриса появилась в монохромном аутфите. На ней был костюм графитового оттенка, состоявший из штанов-палаццо и жакета на голое тело. Лук Нильсен дополнила графитовым поясом-накидкой, который она держала руками и он висел до пола.

Конни Нильсен / Фото: Associated Press

Звезда собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди волос, сделала макияж смоки-айс, уши украсила золотыми серьгами с камнями, а декольте – цепочкой с камнями.

Конни Нильсен / Фото: Associated Press

На ивенте она также позировала со своими коллегами из фильма – Фредом Хечингером и Полем Мескалем.

Фред Гечингер, Конни Нильсен и Поль Мескаль / Фото: Associated Press

Напомним, Конни Нильсен на премьере фильма "Гладиатор II" в Лос-Анджелесе позировала в платье макси без бретелек, с прозрачной юбкой и декором на животе.

О фильме:

Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императорами-тиранами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

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