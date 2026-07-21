В жакете на голое тело и с массивным золотым украшением-торком: стильная Теяна Тейлор на премьере сериала от Netflix

Теяна Тейлор / © Associated Press

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Теяна Тейлор посетила премьеру сериала Netflix 72 Hours, которая состоялась в отеле The Plaza в Нью-Йорке.

Перед фотографами звезда предстала в образе в стиле power dressing. На ней был темно-синий костюм в полоску, состоящий из бермудов и двубортного жакета с глубоким декольте, который она надела на обнаженное тело. На ногах у нее были остроносые коричневые прозрачные туфли на шпильках.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Аутфит Теяна дополнила длинными золотыми серьгами и эффектным массивным золотым украшением-торком с длинным декоративным элементом, напоминавшим скульптурную подвеску с выгравированным узором.

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Теяна Тейлор / © Associated Press

Особое внимание привлекала и прическа Тейлор. Она собрала волосы в высокий объемный хвост из длинных текстурных локонов, оставив у лица несколько небрежных прядей. Макияж был выполнен с использованием дымчатых теней, нюдовой глянцевой помады и легкого контурирования.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Среди аксессуаров также были солнцезащитные очки с темными линзами и золотой браслет.

Напомним, Теяна Тейлор в нежном шелковом платье от Valentino блистала на этом особенном мероприятии.

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