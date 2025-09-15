ТСН в социальных сетях

В жакете на голое тело и с пикантным декольте: Эмили Ратажковски посетила презентацию ювелирных изделий

34-летняя модель в образе total black вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Эмили Ратажковски, которая посетила презентацию ювелирных изделий Chopard в отеле The Centurion в Мидтауне.

Модель выбрала для своего появления деловой черный костюм, состоящий из прямых брюк и удлиненного жакета приталенного силуэта, который она надела на голое тело. Главный акцент в ее луке был на пикантном V-образном декольте.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Аутфит Ратажковски дополнила черными босоножками и небольшой черной сумкой. У нее была идеально ровная укладка и макияж с акцентом на глазах. Эмили решила обойтись без украшений, чтобы не отвлекать внимания от своего соблазнительного декольте.

Напомним, Эмили Ратажковски в коротком платье и кроссовках сходила на теннисный матч.

