В жакете на голое тело и с пикантным декольте: Эмили Ратажковски посетила презентацию ювелирных изделий
34-летняя модель в образе total black вышла в свет.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Эмили Ратажковски, которая посетила презентацию ювелирных изделий Chopard в отеле The Centurion в Мидтауне.
Модель выбрала для своего появления деловой черный костюм, состоящий из прямых брюк и удлиненного жакета приталенного силуэта, который она надела на голое тело. Главный акцент в ее луке был на пикантном V-образном декольте.
Аутфит Ратажковски дополнила черными босоножками и небольшой черной сумкой. У нее была идеально ровная укладка и макияж с акцентом на глазах. Эмили решила обойтись без украшений, чтобы не отвлекать внимания от своего соблазнительного декольте.
