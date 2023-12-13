В жакете на голое тело и в бриллиантовых серьгах: элегантная Леди Гага посетила премьеру байопика

Суперзвезда надела довольно скромный аутфит на светское мероприятие, но с гламурным акцентом.

Премьера нового фильма Брэдли Купера "Маэстро" состоится на Netflix 20 декабря, а до того, его презентовали звездным гостям. Фотоколл состоялся в Лос-Анджелесе, а пришла на него, поддержать коллегу и друга, Леди Гага.

Леди Гага и Брэдли Купер / Фото: Associated Press

Звезда выбрала для мероприятия элегантный черный костюм от бренда Alexander McQueen, который состоял из жакета и классических расклешенных брюк.

На жакете была роскошная вышивка серебряными нитями и камнями, а носила Гага его на голое тело.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Образ она дополнила клатчем и обувью на огромной платформе. Также певица сделала элегантную укладку и завершила образ бриллиантовыми серьгами в ушах.

Леди Гага, Кэри Маллиган, Брэдли Купер / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила Кэри Маллиган, которая сыграла в картине вместе с Купером главную роль. Актриса надела на презентацию фильма роскошное синее платье от бренда Celine.

Леди Гага, Кэри Маллиган, Брэдли Купер / Фото: Associated Press

Фильм "Маэстро" будет рассказывать о многолетней истории любви легендарного американского дирижера, композитора и пианиста Леонарда Бернстайна и актрисы театра и кино Фелиции Монтеалегре. Купер сыграет самого Бернстайна, а роль Монтеалегре досталась как раз Кэри Маллиган.

Насколько известно, Гага в фильме не появится, но она и Купер давние друзья. Знаменитости вместе появились в фильме 2018 года "Звезда родилась", где сыграли влюбленную пару. Также для фильма она тогда исполнила заглавную песню Shallow, которая в результате принесла Гаге ее первый "Оскар".

Леди Гага / Фото: Associated Press

Леди Гага / Фото: Associated Press

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