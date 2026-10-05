В жакете на голое тело и юбке с высоким разрезом: модель в пикантном образе total black пришла на фэшншоу

Брукс Нейдер / © Getty Images

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Американская модель Брукс Нейдер посетила показ Mugler, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Перед фотографами модель предстала в эффектном образе total black.

На ней был удлиненный однобортный жакет с широкими плечами, объемными рукавами и подчеркнутой талией. Брукс надела его на голое тело и застегнула на одну пуговицу, сделав акцент на глубоком V-образном декольте.

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Брукс Нейдер / © Getty Images

Жакет она сочетала с асимметричной юбкой миди с очень высоким разрезом спереди, который обнажал одну ногу почти до бедра.

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Аутфит Нейдер дополнила черными босоножками на шпильках с узкими ремешками. Из украшений она выбрала удлиненные блестящие серьги.

У Брукс была прическа с локонами и боковым пробором, макияж с акцентом на глазах и светлый маникюр.

Напомним, что Брукс Нейдер в кроп-топе и ультракороткой юбке появилась на вечеринке, посвященной финалу Чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке.

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