- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете на голое тело и юбке с высоким разрезом: модель в пикантном образе total black пришла на фэшншоу
Брукс Нейдер в черном наряде с пикантным акцентом привлекла внимание на Парижской неделе моды.
Американская модель Брукс Нейдер посетила показ Mugler, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Перед фотографами модель предстала в эффектном образе total black.
На ней был удлиненный однобортный жакет с широкими плечами, объемными рукавами и подчеркнутой талией. Брукс надела его на голое тело и застегнула на одну пуговицу, сделав акцент на глубоком V-образном декольте.
Жакет она сочетала с асимметричной юбкой миди с очень высоким разрезом спереди, который обнажал одну ногу почти до бедра.
Аутфит Нейдер дополнила черными босоножками на шпильках с узкими ремешками. Из украшений она выбрала удлиненные блестящие серьги.
У Брукс была прическа с локонами и боковым пробором, макияж с акцентом на глазах и светлый маникюр.
Напомним, что Брукс Нейдер в кроп-топе и ультракороткой юбке появилась на вечеринке, посвященной финалу Чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке.