В жакете на голое тело и за руку с мужем: стильная Николь Кидман на музыкальной церемонии

Николь Кидман посетила 58-ю церемонию вручения наград Академии кантри-музыки, которая состоялась в The Ford Center at The Star во Фриско, штат Техас. Актриса появилась в компании своего мужа – кантри-певица Кита Урбана. Они позировали перед фотокамерами, держась за руки.

Кот Урбан и Николь Кидман / Фото: Getty Images

Николь предпочла твидовый костюм от Chanel вишневого цвета с блестками, стразами и бисером. Наряд состоял из жакета без пуговиц, который она надела на голое тело, и брюк-клеш. Обула звезда черные босоножки.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Шею Николь Кидман украсила длинной золотой цепочкой-ожерельем, уши – золотистыми серьгами, а пальцы – кольцами. Волосы актриса распустила, сделала макияж с акцентом на глазах и завершила лук молочным маникюром и бордовым педикюром.

Кит Урбан надел черный костюм-тройку и был без рубашки, чтобы быть солидарным с женой.

Напомним, на Met Gala Кидман предстала в культовом нежно-пудровом платье с огромным шлейфом, бретелью-бантом и перьями. Именно в этом наряде актриса 19 лет назад снялась в короткометражном фильме-рекламе режиссера База Лурмана, посвященном аромату Chanel №5.

