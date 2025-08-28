В жакете на голое тело: итальянская актриса в голубом ансамбле прибыла на Венецианский кинофестиваль

Линда Мессерклингер / © Getty Images

Итальянская актриса Линда Мессерклингер попала в объективы папарацци, когда прибыла на водном такси на остров Лидо, чтобы посетить Венецианский кинофестиваль.

Звезда выбрала для своего появления нежный образ с пикантным акцентом. На ней был голубой костюм, состоящий из брюк-клеш со стрелками и жакета приталенного силуэта с глубоким вырезом, который она надела на голое тело.

Аутфит Линда дополнила босоножками медного оттенка на высоких платформах и каблуках и дополнила лук бежевой сумочкой-бочонком с бахромой. Мессерклингер сделала стильную укладку, макияж с акцентом на глазах, использовала золотые украшения и завершила образ солнцезащитными очками в черепаховой оправе.