В жакете на голое тело: Камила Кабельо в стильном луке позировала на показе Chanel

27-летняя артистка появилась на Неделе моды в клетчатом твидовом наряде.

Камила Кабельо посетила показ коллекции прет-а-порте Chanel осенью 2025 года, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Для такого события артистка выбрала твидовый клетчатый костюм, состоявший из однобортного приталенного жакета и брюк-клеш с тонкой бахромой на подоле и небольшими разрезами. Жакет она одела на голое тело и у него был глубокий вырез.

Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

Аутфит Камилла дополнила черными туфлями на платформах и черной стеганной сумочкой Chanel с бахромой.

Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

Она распустила волосы, сделала макияж смоки-айс и украсила уши длинными серьгами.

Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

Напомним, Камила Кабельо на мероприятие Jingle Ball 2024 на iHeartRadio Y100 в Майами, пришла в бледно-бирюзовом платье макси от бренда Georges Hobeika, расшитом разноцветными камнями с флористическим мотивом.

Читайте также: