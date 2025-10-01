В жакете на голое тело: Кейт Мосс сверкнула грудью на Неделе моды в Париже

Кейт Мосс / © Getty Images

51-летняя Кейт Мосс посетила фэшн-показ бренда Tom Ford, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Супермодель появилась там в лаконичном образе total black с провокационным акцентом.

На звезде был элегантный костюм со стразами, которые сверкали от вспышек фотокамер. Он состоял из брюк свободного кроя и слегка расклешенных книзу и жакета приталенного силуэта, который она надела на голое тело. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное декольте, через которое она блеснула грудью.

Кейт Мосс / © Getty Images

Лук Мосс дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках и черной замшевой сумочкой-клатчем с металлической фурнитурой.

Стилисты сделали Кейт красивую укладку с локонами и макияж с ягодной помадой. Она надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а шею - цепочкой с бриллиантами.

Напомним, Кейт Мосс на фешн-шоу Saint Laurent надела черное двубортное платье-жакет с шелковыми лацканами.