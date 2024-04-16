В жакете на голое тело: стильная Изабель Гулар в новой съемке

39-летняя топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – стала главной звездой промокампании бразильского бренда обуви Luz da Lua.

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Для рекламы Изабель позировала в молочном пиджаке, надетом на голое тело, а также в высоких трусах, колготках и лоферах. Модель воплотилась в фотографа, поэтому в руках держала фотоаппарат.

На других кадрах Гулар появилась в одном жакете и высоких сапогах на каблуках, а также в белом платье в сочетании с капроновыми колготками и босоножками.

Напомним, ранее Изабель Гулар в бикини продемонстрировала стойку на голове. Модель уделяет много времени занятиям спортом, поэтому находится в отличной физической форме.

Изабель Гулар / Фото: Instagram Изабель Гулар

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