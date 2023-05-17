В жакете на голое тело: супермодель Синди Бруна выбрала для красной дорожки брючный костюм

Экс-модель Victoria’s Secret решила отличится и надела на мероприятие не платье.

Во Франции стартовал Международный Каннский кинофестиваль, который традиционно посетило множество звезд кино и шоу-бизнеса. Одной из гостей церемонии открытия стала супермодель Синди Бруна.

28-летняя красавица вышла на красную дорожку в сером брючном костюме от бренда ACT N°1, выполненном из клетчатой ткани.

Оверсайз жакет она надела на голое тело, украсив V-образное декольте колье-цепочкой из платины. Нижнюю часть жакета украшала черная плиссированная вуаль, которая сочеталась с полупрозрачными перчатками.

Синди Бруна / Фото: Associated Press

Кудрявые волосы Синди выпрямила и сделала легкий макияж.

Синди Бруна / Фото: Associated Press

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