В жакете на голое тело: супермодель Синди Бруна выбрала для красной дорожки брючный костюм

Экс-модель Victoria’s Secret решила отличится и надела на мероприятие не платье.
Во Франции стартовал Международный Каннский кинофестиваль, который традиционно посетило множество звезд кино и шоу-бизнеса. Одной из гостей церемонии открытия стала супермодель Синди Бруна.
28-летняя красавица вышла на красную дорожку в сером брючном костюме от бренда ACT N°1, выполненном из клетчатой ткани.
Оверсайз жакет она надела на голое тело, украсив V-образное декольте колье-цепочкой из платины. Нижнюю часть жакета украшала черная плиссированная вуаль, которая сочеталась с полупрозрачными перчатками.
Кудрявые волосы Синди выпрямила и сделала легкий макияж.
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