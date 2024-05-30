В жакете на голое тело: топ-модель Изабель Гулар позировала у роскошного спорткара

39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – прилетела в Монако, чтобы посетить Гран-при "Формулы-1", которое состоялось в Монте-Карло. Этот этап всегда очень популярен среди селебрити, и в этом году на трибунах можно было заметить Хайди Клум с 20-летней дочерью Лени, внука Грейс Келли, Аню Тейлор-Джой и других.

Фото: Instagram Изабель Гулар

В рамках автогонки Mercedes-Benz представил новый суперкар Mercedes-AMG PureSpeed, возле которого успели сфотографироваться многие знаменитости. Среди них была и Гулар. Модель позировала в брючном костюме, жакет которого надела на голое тело. Ее стильный образ дополняли трендовые балетки из сетки от Alaia, черные солнцезащитные очки и золотые серьги.

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Напомним, ранее Изабель Гулар продемонстрировала стройную фигуру на красной дорожке. Она появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в элегантном платье-бюстье с цветами, украшенном бисером и стразами.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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