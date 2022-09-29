В жакете от украинского бренда и без юбки: сексуальная Тина Кароль продемонстрировала хорошую растяжку

Певица в соблазнительном аутфите снялась в новом фотосете.

Тина Кароль опубликовала в Instagram черно-белые снимки из пикантной фотосессии, посвященной выходу ее нового альбома и англоязычной версии песни "Скандал". Автором фотосессии выступила Kargina Ksenia.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Артистка предстала перед объективом фотокамеры в черном топе, жакете с кристаллами от украинского бренда Gasanova и черных колготках с линиями спереди и сзади.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Юбку звезда решила не одевать, что придало ее луку соблазнительности.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Аутфит Кароль дополнила черными лакированными туфлями, идеально ровной укладкой и макияжем.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Позыровала Тина на барном стуле, демонстрируя свои стройные ноги. Певица продемонстрировала также отличную растяжку, задрав одну ногу вверх.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

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