В жакете оверсайз и брюках со стрелками: Эмили Ратажковски в стильном луке побывала на модном показе
Модель появилась на Неделе моды в Лондоне.
Эмили Ратажковски посетила показ H&M&180: The London Issue, который состоялся в рамках Лондонской недели моды.
Для своего появления модель выбрала стильный образ total black. На ней был костюм, который состоял из удлиненного двубортного жакета оверсайз и классических широких брюк со стрелками. В этом ансамбле сочеались мужской крой и женственность. Обута она была в туфли на каблуках.
Ратажковски решила отказаться от аксессуаров - этим она сделала свой лук чистым, современным и смелым в своей простоте.
Волосы Эмили распустила, а в макияже сделала акцент на глазах. Маникюр у нее был черным.
Напомним, Эмили Ратажковски в жакете на голое тело посетила презентацию ювелирных изделий.