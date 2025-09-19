ТСН в социальных сетях

В жакете оверсайз и брюках со стрелками: Эмили Ратажковски в стильном луке побывала на модном показе

Модель появилась на Неделе моды в Лондоне.

Алина Онопа
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски посетила показ H&M&180: The London Issue, который состоялся в рамках Лондонской недели моды.

Для своего появления модель выбрала стильный образ total black. На ней был костюм, который состоял из удлиненного двубортного жакета оверсайз и классических широких брюк со стрелками. В этом ансамбле сочеались мужской крой и женственность. Обута она была в туфли на каблуках.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Ратажковски решила отказаться от аксессуаров - этим она сделала свой лук чистым, современным и смелым в своей простоте.

Волосы Эмили распустила, а в макияже сделала акцент на глазах. Маникюр у нее был черным.

Напомним, Эмили Ратажковски в жакете на голое тело посетила презентацию ювелирных изделий.

