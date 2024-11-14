В жакете оверсайз и платье с камнями: Керри Вашингтон в стильном луке попала в объективы папарацци

47-летняя актриса и политическая активистка в сером наряде и на шпильках вышла в свет.

Керри Вашингтон попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Звезда выглядела стильно в монохромном луке.

Она была одета в серое платье с разрезом, которое было расшито в зоне декольте камнями. Сверху она надела серый двубортный жакет оверсайз, который тоже был украшен такими же камнями.

Керри Вашингтон / Фото: Getty Images

Аутфит Керри дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках и сумочкой, сшитой из той же ткани, что и ее наряд, с камнями и ручкой-цепочкой.

У Вашингтон была прическа с двумя длинными косичками, макияж смоки-айс и молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами с бриллиантами, а руки – кольцами.

Напомним, Керри Вашингтон на Открытый чемпионат США по теннису пришла в темно-синей рубашке, черном кроп-топе и белых мини-шортах с завышенной талией от Ralph Lauren, подчеркнувших ее стройные ноги.

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