В жакете оверсайз и с глубоким декольте: Кейт Бланшетт на премьере франшизы "Властелин колец"

Кейт Бланшетт посетила премьеру приключенческого фильма "Властелин колец: Война рохиррим" в Лондоне. Звезда сыграла в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" королевскую эльфийку Средиземья Галадриэль с магическими способностями.

На красной дорожке Бланшетт предстала в сером костюме, состоявшем из двубортного жакета оверсайз и широких брюк, а также в черном топе с глубоким V-образным вырезом.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Аутфит Кейт дополнила черными остроносыми туфлями. У нее была аккуратная укладка боб каре, макияж с акцентом на розовых румянах, интересные серьги в ушах, золотая массивная цепочка на шее и золотые кольца на пальцах.

О фильме:

История приключенческого аниме разворачивается за 183 года до событий оригинальной трилогии фильмов. Сюжет рассказывает о судьбе Дома Гельма Молоторукого, легендарного короля Рогана. На него неожиданно нападает Вулф – сообразительный и безжалостный властитель Дунланда, стремящийся отомстить за смерть своего отца. Он заставляет Хельма и его людей вступить в рискованное последнее сражение в древней крепости Горнбург, которая впоследствии станет известна как Хельмовый Яр. Оказавшись в безвыходном положении, Гера, дочь Гельма, должна собраться с духом, чтобы возглавить сопротивление против смертоносного врага, жаждущего их полного истребления.

В украинский прокат фильм выходит 5 декабря. Трейлер можно посмотреть здесь.

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