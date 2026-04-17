- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете оверсайз и широких джинсах: Ева Лонгория пришла на мероприятие в стильном образе, который легко повторить
Актриса показала, как выглядеть эффектно в базовых вещах.
Ева Лонгория продемонстрировала новый стильный образ на мероприятии в Санта-Монике.
Актриса предстала в классическом жакете оверсайз цвета слоновой кости и лаконичном топе в рубчик телесного оттенка, которые она скомбинировала с голубыми широкими джинсами с завышенной талией и бежевым кожаным поясом с золотистой пряжкой.
Аутфит Лонгория дополнила бордовыми лакированными остроносыми туфлями. Ева распустила волосы и закинула их назад и сделала макияж с коричневым блеском на губах.
Напомним, Ева Лонгория в гламурном мерцающем платье с пайетками и бахромой пришла на открытие галереи.