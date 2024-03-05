В жакете оверсайз на голое тело: Джоан Смоллс продемонстрировала соски на фэшн-ивенте

35-летняя пуэрториканская модель выбрала для своего появления смелый лук.

Джоан Смоллс посетила показ бренда Balenciaga, который прошел в рамках Парижской недели моды. Манекенщица, чтобы привлечь к себе внимание, появилась там в смелом аутфите.

Джоан одела на голое тело трендовый черный жакет оверсайз с широкими плечами. Девушка позировала на камеры с разных ракурсов и блеснула своими сосками, что было отнюдь не случайностью. Она также похвасталась плоским животом.

Джоан Смоллс / Фото: Getty Images

Верх Смоллс скомбинировала с черными широкими брюками, атласными остроносыми туфлями и черной сумкой.

Джоан Смоллс / Фото: Getty Images

Волосы Джоан заплели в колоски и косички, сделали максимально естественный макияж и завершили лук золотыми круглыми серьгами.

Напомним, модель Роми Стридж на Неделе моды предстала в черном мини-платье с перьями на подоле.

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