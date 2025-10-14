В жакете-платье бордово-шоколадного оттенка и колготах: модель продемонстрировала идеальный осенний лук для прогулки

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки с прогулки по городу, для которой она выбрала идеальный осенний монохромный аутфит в бордово-шоколадном оттенке.

Модель надела двубортный жакет-платье, под которым был топ, плотные колготы и кожаные перчатки. Обута она была в остроносые босоножки.

Аутфит Лаура дополнила черной сумкой Chanel и черными солнцезащитными очками. У нее была укладка с локонами и макияж с акцентным бордовым карандашом и черными стрелками.

«Бордовые тона для осени», — подписала она фото.

