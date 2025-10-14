- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
97
- 97
1 мин
- 1 мин
В жакете-платье бордово-шоколадного оттенка и колготах: модель продемонстрировала идеальный осенний лук для прогулки
Лаура Селия в монохромном аутфите устроила импровизированную фотосессию.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки с прогулки по городу, для которой она выбрала идеальный осенний монохромный аутфит в бордово-шоколадном оттенке.
Модель надела двубортный жакет-платье, под которым был топ, плотные колготы и кожаные перчатки. Обута она была в остроносые босоножки.
Аутфит Лаура дополнила черной сумкой Chanel и черными солнцезащитными очками. У нее была укладка с локонами и макияж с акцентным бордовым карандашом и черными стрелками.
«Бордовые тона для осени», — подписала она фото.
Напомним, Лаура Селия в вечернем платье с глубоким декольте прогулялась по Парижу.