ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

В жакете-платье бордово-шоколадного оттенка и колготах: модель продемонстрировала идеальный осенний лук для прогулки

Лаура Селия в монохромном аутфите устроила импровизированную фотосессию.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки с прогулки по городу, для которой она выбрала идеальный осенний монохромный аутфит в бордово-шоколадном оттенке.

Лаура Селия

Лаура Селия

Модель надела двубортный жакет-платье, под которым был топ, плотные колготы и кожаные перчатки. Обута она была в остроносые босоножки.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Аутфит Лаура дополнила черной сумкой Chanel и черными солнцезащитными очками. У нее была укладка с локонами и макияж с акцентным бордовым карандашом и черными стрелками.

Лаура Селия

Лаура Селия

«Бордовые тона для осени», — подписала она фото.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия в вечернем платье с глубоким декольте прогулялась по Парижу.

Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie