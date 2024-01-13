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В жакете-рубашке с V-образным вырезом: Эмма Стоун в стильном луке от Louis Vuitton позировала на красной дорожке

В жакете-рубашке с V-образным вырезом: Эмма Стоун в стильном луке от Louis Vuitton позировала на красной дорожке

Эмма Стоун / Фото: Getty Images

Актриса выбрала для своего появления аутфит в классических цветах.

Эмма Стоун посетила церемонию вручения премии AFI Awards в Беверли-Хиллз.

Эмма Стоун / © Getty Images
Эмма Стоун / Фото: Getty Images

Красавица вышла на красную дорожку в стильном аутфите от Louis Vuitton. На ней был белый жакет-рубашка с V-образным вырезом и длинными рукавами, который она заправила в черную шифоновую юбку А-силуэта. Талию Стоун подчеркнула черно-белым в клетку широким поясом. Обута она была в черные замшевые туфли на шпильках.

Эмма Стоун / © Getty Images
Эмма Стоун / Фото: Getty Images

Свой образ Эмма дополнила элегантными серьгами от популярного среди звезд бренда Aupen стоимостью 340 долларов, которые только поступили в продажу. Актриса сделала укладку с боковым пробором и едва заметный макияж.

Эмма Стоун / © Getty Images
Эмма Стоун / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Эмму Стоун папарацци сфотографировали на баскетболе.

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