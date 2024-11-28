В жакете с баской и вязаном костюме: Кэти Холмс продемонстрировала два новых образа

Бывшая жена Тома Круза выглядела роскошно.
Актриса Кэти Холмс попала под прицел папарацци в Нью-Йорке на улице, когда выходила из машины. Она направлялась на интервью в "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном".
На Кэти в тот день был стильный наряд, в котором она сочетала синий жакет с баской и обтягивающие брюки.
Также актриса дополнила наряд туфлями с оригинальными каблуками, бежевой сумкой от бренда Manu Atelier и стильными очками-авиаторами.
Затем она появилась на шоу и кардинально сменила образ. Волосы Кэти были уже прямыми, а также она надела другой наряда - вязаный костюм, который включал кофту с одним рукавом и юбку ниже колен.
Костюм был также украшен аппликацией серебристыми камнями, а носила она его в сочетании с босоножками.
Сейчас Холмс вернулась к работе в театре и задействована в одной из постановок в Нью-Йорке. Ее часто фотографируют папарацци, когда она идет на репетиции или уже выходит из театра после завершения работы.
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