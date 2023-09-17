В жакете с баской-рюшами и брюках с молниями: стильная Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне

53-летняя супермодель в образе total black посетила фэшн-шоу.
Наоми Кэмпбелл посетила показ бренда MAINS, который прошел в рамках Лондонской недели моды в The Banking Hall.
Для своего выхода модель выбрала образ total black. На ней был двубортный жакет с баской-рюшами с каймой с молнии и прямые брюки с молниями до колен. Наряд Кэмпбелл скомбинировали с черными замшевыми туфлями.
Наоми надела парик с челкой, которую уложила набок, надела на лицо черные солнцезащитные очки, украсила шею золотой цепочкой с кулоном в виде знака бесконечности, а руки – черным браслетом и кольцами с бриллиантами. Свой лук модель завершила белым маникюром.
Напомним, Наоми Кэмпбелл в "голом" платье со стразами продефилировала на модном показе в Нью-Йорке.
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