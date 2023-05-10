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В жакете с цветами и брюках с пайетками: Эль Феннинг в стильном аутфите позировала на фэшн-ивенте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
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В жакете с цветами и брюках с пайетками: Эль Феннинг в стильном аутфите позировала на фэшн-ивенте

Эль Феннинг / Фото: Getty Images

25-летняя актриса в блестках и пайетках пришла на показ Chanel.

Модный дом Chanel представил свою новую круизную коллекцию сезона 2023/24 на шоу в Лос-Анджелесе. Ивент посетило много звездных красавиц. Среди них была Эль Феннинг.

Актриса продемонстрировала стильный образ. На ней был черный жакет с бело-серыми цветочными аппликациями и серебряно-черная жилетка, которую она застегнула только сверху.

Эль Феннинг / © Getty Images
Эль Феннинг / Фото: Getty Images

Аутфит Эль дополнила черными брюками с высокой посадкой, расшитыми пайетками, и черными ботильонами. В руке красавица держала черную стеганную сумку Chanel.

Феннинг распустила волосы и сделала нежный макияж с едва заметными черными стрелками.

Напомним, Эль Феннинг на телевизионное мероприятие в Лос-Анджелесе пришла в небесно-голубой рубашке на пуговицах с острым воротником, которую она заправила в юбку миди графитового оттенка.

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Дата публикации
Просмотры
340
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