В жакете с цветами и брюках со стразами: эффектная Джессика Честейн в Венеции

Джессика Честейн посетила показ дизайнера Джорджо Армани One Night Only Venezia, который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля.

Для такого события актриса выбрала черный топ и брюки со стразами, сверкавшими от вспышек фотокамер. На плечи звезда накинула черный жакет с изображением цветов со стразами и белым воротником.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Обута Джессика была в черные туфли на платформе и каблуках. Волосы Честейн собрала в небрежный хвост, сделала макияж смоки-айс и накрасила губы красной помадой. Эффектности образу прибавил длинный красный маникюр.

Напомним, ивент также посетила 88-летняя Софи Лорен, которая продемонстрировавшая элегантный лук в перламутровом шелковом костюме от бренда Armani.

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