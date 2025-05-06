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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В жакете с декольте и юбке со шлейфом: элегантная Кендалл Дженнер сходила на Met Gala

В нью-йоркском Метрополитен-музее отгремел ежегодный Бал института костюма.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Associated Press

В этом году темой выставки была Met Gala 2025 Superfine: Tailoring Black Style, а также дресс-код бала Tailored for You.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер приехала на Бал в сером костюме от Torisheju, который состоял из укороченного жакета с глубоким вырезом на декольте и макси-юбки фасона «рускалка». На шее у модели было роскошное драгоценное колье из бриллиантов, также Кендалл распустила длинные волосы, нарисовала черные неброские стрелки и немного подвела ресницы, а губы подчеркнула помадой в натуральных оттенках. В ушах у модели сверкали серьги-капли.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Ткань на жакете Дженнер сзади была собрана в узел, с которого вниз шел небольшой шлейф. Кендалл позировала перед камерами так, чтобы показать свой образ со всех ракурсов.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Напомним, на Балу актриса Энн Хэтэуэй вдохновилась образом своей коллеги Шерон Стоун.

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