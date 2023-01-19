В жакете с глубоким декольте: Элизабет Херли с сыном посетила спектакль в Лондоне

Знаменитость приехала на европейскую премьеру шоу "Цирка дю Солей" Kurios. 57-летняя Элизабет надела черный блейзер от Christopher Kane, декорированный цепочками по бокам, который подчеркивал ее пышную грудь, и черные брюки клеш, а обула черные босоножки на платформе и каблуках.

Вечерний лук актриса дополнила золотой подвеской с маленьким кулоном в виде сердца, а также надела серьги-висюльки и сделала укладку и вечерний макияж.

Элизабет Херли с сыном Дэмианом / Фото: Getty Images

Ее 20-летний сын Дэмиан был в черных брюках и рубашке, на которой расстегнул несколько верхних пуговиц, а сверху надел черную кожаную куртку. Обут парень был в остроносые туфли, а на шее у него сверкала цепочка с крупным золотым крестом, а волосы были зачесаны назад.

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