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- Шоу-бизнес
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В жакете с глубоким декольте и кружевом: красивая Сандра Буллок на фотоколле фильма "Практическая магия 2"
Актриса выбрала для презентации ленты эффектный черно-белый наряд от Brandon Maxwell.
Сандра Буллок появилась на фотоколле фильма «Практическая магия 2» в Лондоне в красивом аутфите от Brandon Maxwell.
На ней был элегантный приталенный черный жакет с глубоким V-образным декольте. Его низ с одной стороны переходил в кружево с фигурным краем.
Верх Буллок сочетала с молочной атласной юбкой миди с асимметричным подолом и черным кружевным декором. Контрастный ансамбль она дополнила широким белым тканевым чокером и черными кожаными босоножками на высоких шпильках с тонкими ремешками.
Буллок уложила волосы в локоны и собрала несколько прядей сзади. В макияже она подчеркнула глаза и нанесла на скулы розовые румяна. А еще у нее были черный маникюр и педикюр. Уши звезда украсила лаконичными серьгами, а руки — кольцами.
На фотосессии Сандра также позировала со своей коллегой и подругой Николь Кидман, с которой они вновь воплотили на экране образы сестер-ведьм Джиллиан и Салли Оуэнс из «Практической магии».
К ним также присоединились молодые актрисы фильма — Мэйси Уильямс и Джои Кинг.
О фильме:
«Практическая магия 2» — американская фэнтезийная романтическая драма и продолжение культового фильма 1998 года. Режиссером картины стала Сюзанна Бир, а сценарий написал Акива Голдсман. В основу сюжета положен роман Элис Гоффман «Книга магии» 2021 года, который продолжает оригинальную историю.
На широких украинских экранах фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.