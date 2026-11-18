Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

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Дженнифер Лоуренс позировала на красной дорожке церемонии WWD Beauty Inc Awards 2026, которая состоялась в LAVAN Midtown в Нью-Йорке.

Для своего выхода она выбрала стильный образ из весенней коллекции Dior 2027. Черный приталенный жакет-смокинг имел глубокое V-образное декольте, широкие атласные лацканы и объемные складки на бедрах. Ее она сочетала со светлой мини-юбкой с кружевом и пушистой отделкой по краю.

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Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Наряд Лоуренс дополнила с черными туфлями с открытым носком. В ушах у нее были длинные серьги с камнями, а на руке сияло кольцо с большим бриллиантом.

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Особое внимание привлекала миниатюрная сумочка Dior Cygnet Minaudière в форме лебедя на серебристой цепочке. Актриса зачесала волосы назад и уложила их с мокрым эффектом, а также сделала нежный макияж.

Кстати, в последнее время в соцсетях обсуждают внешность Дженнифер. Некоторые пользователи сети предполагают, что актриса выглядит несколько иначе благодаря косметологическим или хирургическим процедурам. В октябре 2026 года в интервью The Cut Лоуренс говорила о подтяжке как о возможной процедуре в будущем. Предположения о том, что актриса уже сделала ее, остаются неподтвержденными.

Напомним, Дженнифер Лоуренс на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» появилась в черном платье-пальто от Dior с глубоким декольте и объемным белым меховым воротником.

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