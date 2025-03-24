В жакете с глубоким вырезом и юбке с высоким разрезом: соблазнительная Николь Шерзингер на вечеринке

Николь Шерзингер посетила вечеринку по случаю премьеры спектакля "Отелло" на Бродвее. Ивент состоялся в Tavern on The Green в Нью-Йорке.

Для своего появления артистка выбрала пикантный монохромный аутфит. На ней был бежевый приталенный и удлиненный жакет с глубоким вырезом, который она надела на голое тело. Верх звезда скомбинировался с плиссированной юбкой цвета кэмел с высоким разрезом до бедра.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Образ Шерзингер дополнила замшевыми светло-бежевыми туфлями. Волосы она собрала в хвост, сделала насыщенный макияж с красной помадой и темно-вишневый маникюр. Уши Николь украсила золотыми серьгами-кольцами, шею – деликатной длинной цепочкой, а руки – коктейльными кольцами с камнями.

Напомним, Николь Шерзингер в платье с пайетками и соблазнительным пышным декольте появилась в Нью-Йорке.

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