В жакете с красными попугаями: Кира Найтли выбрала интересный лук для выхода в свет

Кира Найтли / © Associated Press

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Это захватывающий британский шпионский триллер от Netflix, действие которого разворачивается в заснеженном Лондоне накануне Рождества.

Главная героиня — Хелен Уэбб, которую и играет Кира Найтли, на первый взгляд, преданная жена и мать, чей муж — влиятельный политик. Однако на протяжении десяти лет она ведет двойную жизнь, работая шпионкой на секретную организацию, известную как «Черные голуби». Хелен регулярно передает тайны своего мужа своим кураторам. Жизнь Хелен рушится, когда ее тайного любовника убивают. Она понимает, что теперь сама находится в смертельной опасности.

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Кира Найтли / © Associated Press

На фотоколле Найтли появилась в черном брючном костюме из коллекции Chanel Весна 2026 Haute Couture. Это однобортный жакет, главной особенностью которого являются пуговицы в виде голов красных попугаев. Они расположены в несколько вертикальных рядов и придают строгому интересный акцент. К жакету подобраны прямые брюки и черные туфли с острым носком на каблуках.

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Кира Найтли / © Associated Press

Образ Кира дополгила серьгами-каффами Plume de Chanel Wing (в форме крыльев), что тонко перекликается с темой птиц в названии сериала. Волосы уложила в стильную прическу и сделала выразительный макияж.

Бен Уишоу и Кира Найтли / © Associated Press

А недавно Кира Найтли посетила пресс-вечеринку фильма The Lives of Others в брассерии Zédel в Лондоне. На мероприятии актриса появилась в эффектном ансамбле из весенней коллекции Erdem 2027 года.

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли с командой сериала / © Associated Press

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