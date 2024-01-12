В жакете с обнаженной спиной: папарацци подловили звезду "Оппенгеймера" Эмили Блант по дороге на шоу

40-летняя актриса выбрала для своего выхода стильный черный костюм.
Эмили Блант попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда она направлялась в театр Эда Салливана на "Позднее шоу со Стивеном Колбертом".
Актриса выглядела прекрасно. На ней был экстравагантный жакет с обнаженной спиной и боками, а также широкие черные брюки со стрелками и разрезами внизу.
Аутфит Блант дополнила черными босоножками на каблуках.
Эмили собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши золотыми серьгами с бриллиантами от Tiffany & Co., а руки – кольцами. Бордовый блестящий маникюр завершил лук звезды.
Напомним, Эмили Блант на церемонии вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе появилась в черном платье от Miu Miu с глубоким декольте, которое украшала массивная аппликация, имитирующая бриллиантовое колье.
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