В жакете с обнаженной спиной: папарацци подловили звезду "Оппенгеймера" Эмили Блант по дороге на шоу

Эмили Блант попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда она направлялась в театр Эда Салливана на "Позднее шоу со Стивеном Колбертом".

Актриса выглядела прекрасно. На ней был экстравагантный жакет с обнаженной спиной и боками, а также широкие черные брюки со стрелками и разрезами внизу.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

Аутфит Блант дополнила черными босоножками на каблуках.

Эмили собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши золотыми серьгами с бриллиантами от Tiffany & Co., а руки – кольцами. Бордовый блестящий маникюр завершил лук звезды.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

Напомним, Эмили Блант на церемонии вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе появилась в черном платье от Miu Miu с глубоким декольте, которое украшала массивная аппликация, имитирующая бриллиантовое колье.

Читайте также: