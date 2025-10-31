- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете с пайетками и в бриллиантах: 87-летняя Джейн Фонда произвела фурор своим появлением на мероприятии
Актриса на собственном примере доказывает, что в любом возрасте можно выглядеть роскошно.
Джейн Фонда привлекла к себе внимание на мероприятии журнала Variety «Сила женщин 2025: Лос-Анджелес» в Беверли-Хиллз. Актриса произвела фурор своим роскошным видом.
На звезде был гламурный черный жакет, расшитый черными пайетками, с прозрачными вставками, кружевной топ и классические черные брюки со стрелками. Наряд она дополнила черной замшевой обувью.
У Фонды была объемная кудрявая укладка, вечерний макияж с пышными ресницами и коралловой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею — золотым колье с бриллиантами, а на руках были золотые часы и кольца.
Джейн на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.
На мероприятии Фонда сфотографировалась со своей коллегой Шэрон Стоун, которая появилась в шелковой структурной блузке цвета шампанского и изумрудных босоножках.
Напомним, Джейн Фонда на церемонию премии WMC 2025 Women’s Media Awards пришла в элегантном шелковом костюме классического кроя нежного жемчужно-голубого цвета.