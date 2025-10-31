В жакете с пайетками и в бриллиантах: 87-летняя Джейн Фонда произвела фурор своим появлением на мероприятии

Джейн Фонда / © Associated Press

Реклама

Джейн Фонда привлекла к себе внимание на мероприятии журнала Variety «Сила женщин 2025: Лос-Анджелес» в Беверли-Хиллз. Актриса произвела фурор своим роскошным видом.

Джейн Фонда / © Associated Press

На звезде был гламурный черный жакет, расшитый черными пайетками, с прозрачными вставками, кружевной топ и классические черные брюки со стрелками. Наряд она дополнила черной замшевой обувью.

Джейн Фонда / © Associated Press

У Фонды была объемная кудрявая укладка, вечерний макияж с пышными ресницами и коралловой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею — золотым колье с бриллиантами, а на руках были золотые часы и кольца.

Реклама

Джейн Фонда / © Associated Press

Джейн на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.

На мероприятии Фонда сфотографировалась со своей коллегой Шэрон Стоун, которая появилась в шелковой структурной блузке цвета шампанского и изумрудных босоножках.

Шэрон Стоун и Джейн Фонда / © Associated Press

Напомним, Джейн Фонда на церемонию премии WMC 2025 Women’s Media Awards пришла в элегантном шелковом костюме классического кроя нежного жемчужно-голубого цвета.