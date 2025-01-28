В жакете с перьями и топе с пайетками: Ванесса Паради в гламурном луке появилась на Парижской неделе моды

52-летняя актриса и бывшая жена Джонни Деппа является постоянной гостьей Недель моды в Париже.

Ванесса Параде посетила показ Chanel Haute Couture весна-лето 2025, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

На фэшн-ивент она пришла в объемном коротком жакете без воротника и пуговиц, расшитом перьями голубого, фиолетового и белого цветов, с черной завязкой-бантом, топе с серебряными пайетками и прямых узких черных брюках.

Сверху она надела черное двубортное пальто и держала в руке голубую сумочку с логотипом французского бренда.

Ванесса Паради / Фото: Getty Images

Аутфит Паради дополнила черными замшевыми ботильонами на шпильках с круглыми кожаными носками.

Волосы Ванесса собрала в хвост, сделала макияж с розовой помадой, надела на лицо черные очки и украсила уши золотыми серьгами с изображением роз.

Напомним, на показ Chanel пришла также дочь Ванессы Паради – Лили-Роуз Депп, которая появилась в элегантном твидовом костюме, в котором сочетались черный, белый и розовый цвета.

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