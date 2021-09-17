В жакете с пикантным вырезом: Наоми Кэмпбелл блеснула грудью перед папарацци

В жакете с пикантным вырезом: Наоми Кэмпбелл блеснула грудью перед папарацци

51-летняя британская модель попала под прицел фотографов в Лондоне.

Наоми Кэмпбелл запечатлели по пути в отель. Всем известно, что супермодель не очень любит папарацци и ранее часто с ними конфликтовала.

Одета звезда была в белый жакет без рукавов, под которым, похоже, не было белья, и белые брюки клеш с лампасами, которые сочетала с черными кедами Nike.

Свой повседневный образ Наоми дополнила золотой сумкой на коротких ручках, несколькими драгоценными браслетами на запястье, а также многочисленными подвесками на шее. На лице у нее была защитная маска и большие черные солнцезащитные очки. А маникюр выполнен в светлом оттенке.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

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Напомним, ранее мы показывали вам фотосет Кэмпбелл для бренда Burberry, звезда предстала тогда в кадре в купальниках, брючных костюмах и обтягивающих комбинезонах с монограммой бренда.

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