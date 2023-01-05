В жакете с прозрачными вставками: участница "Холостяка-12" блеснула пышным декольте

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – косметолог Марина – снялась в стильной фотосессии. В Instagram она опубликовала лучшие снимки.

Перед объективом фотокамеры Марина предстала в белоснежном костюме, состоявшем из брюк клеш и приталенного жакета с прозрачными вставками.

Главный акцент в аутфите девушки был на ее пышном сексуальном бюсте с красивым украшением.

Лук Марина дополнила черными туфлями, стильной сумкой и черными очками.

Позировала она на фоне нарядной елки и пальм.

Напомним, фаворитка проекта Екатерина Лозовицкая в очень коротком платье похвасталась пикантным декольте и стройными ногами.

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