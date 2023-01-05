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В жакете с прозрачными вставками: участница "Холостяка-12" блеснула пышным декольте

В жакете с прозрачными вставками: участница "Холостяка-12" блеснула пышным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1072
Время на прочтение
1 мин
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В жакете с прозрачными вставками: участница "Холостяка-12" блеснула пышным декольте

Марина продемонстрировала в фотосете соблазнительный образ.

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – косметолог Марина – снялась в стильной фотосессии. В Instagram она опубликовала лучшие снимки.

Перед объективом фотокамеры Марина предстала в белоснежном костюме, состоявшем из брюк клеш и приталенного жакета с прозрачными вставками.

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Главный акцент в аутфите девушки был на ее пышном сексуальном бюсте с красивым украшением.

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Лук Марина дополнила черными туфлями, стильной сумкой и черными очками.

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Позировала она на фоне нарядной елки и пальм.

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Напомним, фаворитка проекта Екатерина Лозовицкая в очень коротком платье похвасталась пикантным декольте и стройными ногами.

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Дата публикации
Просмотры
1072
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