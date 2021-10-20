В жакете с пышными рукавами и кепке: Катя Осадчая посетила премьеру украинской комедии "Где деньги"

В жакете с пышными рукавами и кепке: Катя Осадчая посетила премьеру украинской комедии "Где деньги"

Ведущая "Светской жизни" взяла интервью у звездных гостей допремьерного показа украинской приключенческой комедии-квеста.

В кинотеатре "Оскар" (Gulliver) вчера, 19 октября, состоялся допремьерный показ украинской приключенческой комедии-квеста "Где деньги", режиссером-постановщиком которой выступил Михаил Хома (DZIDZIO).

На мероприятии побывала Катя Осадчая, которая брала интервью у звездных гостей для нового выпуска "Светской жизни".

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Ведущая показала там эффектный аутфит. На ней был черный двубортный жакет с короткими пышными атласными рукавами и золотыми интересными пуговицами.

Катя Осадчая и SLAVIA / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Жакет телезвезда скомбинировала с черными широкими брюками со стрелками и черными туфлями на шпильке.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

На голове у нее была черная кепка с золотой веточкой. Катя сделала себе косичку и надела на лицо черную маску.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Осадчая в этот вечер взяла интервью у бывшей жены DZIDZIO — певицы SLAVIA, которая также пришла на премьеру фильма. Артистка была одета в черное полупальто, белую футболку, прямые брюки песочного цвета и балетки от Chanel. В руке она держала бежевую сумочка Chanel.

Катя Осадчая и SLAVIA / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая и SLAVIA / Алина Онопа, ТСН.ua

На мероприятии также побывала Оля Полякова, которая сияла перед камерами в жакете из денима, украшенном золотыми аппликациями и золотой бахромой на рукавах, джинсах и лодочках с разноцветным принтом.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

О фильме:

Главный герой картины "Где деньги" — пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Но он не знает, что вопрос "Где деньги" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

В фильме сыграли Ада Роговцева, Михаил Хома, Сергей Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов и другие.

Фильм "Где деньги" во всех кинотеатрах с 21 октября.

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