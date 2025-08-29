- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете с цветочной вышивкой и туфлях в горошек: Оливия Колман на премьере фильма в Нью-Йорке
51-летняя актриса со своим коллегой презентовала в Нью-Йорке свою новую работу.
Оливия Колман посетила премьеру остросоциальной комедии-драмы "Роузы", которая состоялась в театре Гудзон в Нью-Йорке.
Для своего появления актриса выбрала черный костюм от бренда Huishan Zhang, который состоял из элегантного жакета приталенного силуэта и платья миди. Жакет был украшен на одной стороне цветочной аппликацией и тонким черным поясом на талии.
Аутфит Колман дополнила черными прозрачными туфлями с гороховым принтом от Manolo Blahnik и украшениями Alexis Bittar - серьгами и кольцом. Звезда сделала стильную укладку, макияж с акцентом на глазах и темно-бордовый маникюр.
Вместе с Оливией ленту представил ее коллега - Бенедикт Камбербэтч, который сыграл в фильме ее мужа. Он был одет в черный костюм, черную футболку, из-под которой выглядывал белый воротник, и был обут в черные лоферы Prada.
О фильме:
Это драматическая история Тео и Айви, пара которых, на первый взгляд, кажется идеальной. Но за картинкой безупречной семейной жизни скрываются неразрешимые конфликты, ревность и соперничество. Пока карьера Тео стремительно приходит в упадок, амбиции Айви только растут, превращая партнерство в молчаливое противостояние, где накопленные обиды становятся взрывоопасными.
Фильм "Роузы" уже в украинском прокате.