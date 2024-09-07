В жакете с удлиненными рукавами и на шпильках: Памела Андерсон в образе total black представила фильм в Торонто

57-летняя актриса и модель в лаконичном наряде предстала на кинособытии.

Памела Андерсон появилась на Международном кинофестивале в Торонто. Звезда представила драматический фильм от режиссера Джиа Копполы "Последняя тансовщица" (The Last Showgirl), в котором исполнила главную роль.

Памела Андерсон и Джиа Коппола / Фото: Associated Press

Для своего появления актриса выбрала лаконичный образ total black. На ней был жакет с интересными лацканами и удлиненными рукавами, блузка и прямые брюки со стрелками.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Наряд Андерсон скомбинировали с черными кожаными туфлями-лодочками. Волосы она собрала в низкий хвост и сделала минималистиный макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Аутфит Памела дополнила бриллиантовыми украшениями от бренда Pandora, амбассадором которого она является с 2023 года. На ней были серьги Era и ожерелье Era Necklace с бриллиантами, выращенными в лаборатории.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Напомним, Памела Андерсон на Неделе моды в Копенгагене продемонстрировала лук в классической белой рубашке и прямых кремовых брюках.

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