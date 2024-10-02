В жакете с V-образным вырезом и юбке с разрезом: Наоми Кэмпбелл на фэшн-шоу Chanel

54-летняя супермодель во всем белом появилась на Неделе моды в Париже.

Наоми Кэмпбелл посетила показ коллекции весна/лето 2025 года Модного дома Chanel, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Модель появилась там в белом твидовом костюме, состоявшем из жакета с V-образным вырезом и накладными карманами и юбки миди с высоким разрезом.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Лук Кэмпбелл дополнила черно-белыми босоножками с ремешками и белой сумкой на цепочке.

У нее была идеально ровная укладка боб-каре, солнцезащитные очки на лице, в ушах – серьги с камнями, на шее – цепочки с кулонами, а на пальцах – кольца.

Напомним, Наоми Кэмпбелл на показ бренда Dolce & Gabbana в Милане пришла в прозрачном наряде в сетку, который состоял из приталенного жакета и юбки, полупрозрачном бюстгальтере, черных трусах и капроновых чулках с подтяжками.

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