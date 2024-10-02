В жакете с V-образным вырезом и юбке с разрезом: Наоми Кэмпбелл на фэшн-шоу Chanel

54-летняя супермодель во всем белом появилась на Неделе моды в Париже.
Наоми Кэмпбелл посетила показ коллекции весна/лето 2025 года Модного дома Chanel, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
Модель появилась там в белом твидовом костюме, состоявшем из жакета с V-образным вырезом и накладными карманами и юбки миди с высоким разрезом.
Лук Кэмпбелл дополнила черно-белыми босоножками с ремешками и белой сумкой на цепочке.
У нее была идеально ровная укладка боб-каре, солнцезащитные очки на лице, в ушах – серьги с камнями, на шее – цепочки с кулонами, а на пальцах – кольца.
Напомним, Наоми Кэмпбелл на показ бренда Dolce & Gabbana в Милане пришла в прозрачном наряде в сетку, который состоял из приталенного жакета и юбки, полупрозрачном бюстгальтере, черных трусах и капроновых чулках с подтяжками.
Читайте также:
- Смелый выбор: Наоми Кэмпбелл пришла в пикантном аутфите на вечеринку
- В наряде от Chanel и с золотым поясом: Наоми Кэмпбелл в драматическом образе появилась на премии
- Наоми Кэмпбелл впервые рассказала, что много лет употребляла наркотики: "Это такая хрень"