В жакете с вырезами на животе и в стильных лоферах: Хейли Бибер сходила на вечеринку к известной подруге

18 августа в Лос-Анджелесе проходила вечеринка Кендалл Дженнер в честь ее алкогольного бренда 818 Tequila. Мероприятие посетили сестры звезды и ее близкая подруга Хейли Бибер.

Модель засняли на улице, когда она шла от своей машины на мероприятие. На Хейли был оригинальный и довольно сексуальный жакет-платье от бренда Blumarine с вырезами на талии, мини-юбка, черные чулки и лоферы от Alexander Wang. Дополнили лук звезды смка-хобо, солнцезащитные очки и крупные золотые серьги. Волосы Хейли собрала в пучок.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Также компанию девушке на вечеринке составил ее муж Джастин Бибер. Певец надел широкие джинсы, кепку и толстовку от своего бренда Drew House. Также на лице у певца был приклеен пластырь, вероятно, он еще проходит лечение. Напомним, что на сцену Джастин вернулся совсем недавно, ведь не так давно шокировал поклонников своим диагнозом - синдром Рамзи Ханта, из-за которого у него парализована часть лица. В связи с болезнью певец отменял серию летних концертов, но вероятно уже чувствует себя лучше.

Хейли и Джастин Бибер / Фото: Getty Images

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