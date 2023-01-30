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В жакете с вышивкой и в лаконичных серьгах: актриса Джейми Ли Кертис вышла на красную дорожку

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1999
Время на прочтение
1 мин
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В жакете с вышивкой и в лаконичных серьгах: актриса Джейми Ли Кертис вышла на красную дорожку

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Для светского выхода она выбрала классический наряд с интересными деталями.

Звезда фильмов ужасов - "Хэллоуин", "Поезд страха", "Школьный бал", "Хэллоуин-2" - Джейми Ли Кертис в стильном образе посетила светское мероприятие в Калифорнии.

64-летняя знаменитость вышла на красную дорожку в черном брючном костюме от бренда Alexander McQueen. Наряд состоял из элегантных брюк и жакета с шелковым лацканом, также у жакета была красивая вышивка в виде цветов и птиц, а также асимметричный "хвост" с одной стороны изделия.

Образ актриса дополнила черным однотонным топом, легким макияжем и парой сережек-пусетов из бриллиантов.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press
Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

В этом наряде Кертис посетила ежегодную церемонию вручения премии AARP "Фильмы для взрослых", которая проводилась отеле Beverly Wilshire. Награда вручается режиссерам и актерам за их вклад в киноискусство, но номинантам должно быть не менее 50 лет.

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Дата публикации
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