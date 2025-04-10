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- Шоу-бизнес
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В жакете цвета индиго и с голубо-желтой лентой: Урсула фон дер Ляйен встретилась с Денисом Шмыгалем
Глава Еврокомиссии в знак поддержки Украины прикрепила к лацкану жакета голубо-желтую ленту.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в штаб-квартире ЕС в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
На встрече политик появилась в деловом аутфите. На ней был пиджак цвета индиго, кремовая блузка и черные классические прямые брюки. Образ Урсула дополнила черными плотными носками и черными туфлями с золотыми пряжками.
В знак поддержки Украины фон дер Ляйен прикрепила к лацкану жакета голубо-желтую ленту. Глава Еврокомиссии сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с розовой помадой и розовыми румянами. Лук она завершила серьгами-гвоздями с черными камнями и золотой цепочкой с жемчужинами.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Норвегией появилась в жакете изумрудного оттенка и черных брюках.