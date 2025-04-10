В жакете цвета индиго и с голубо-желтой лентой: Урсула фон дер Ляйен встретилась с Денисом Шмыгалем

Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в штаб-квартире ЕС в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

На встрече политик появилась в деловом аутфите. На ней был пиджак цвета индиго, кремовая блузка и черные классические прямые брюки. Образ Урсула дополнила черными плотными носками и черными туфлями с золотыми пряжками.

Денис Шмыгаль и Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

В знак поддержки Украины фон дер Ляйен прикрепила к лацкану жакета голубо-желтую ленту. Глава Еврокомиссии сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с розовой помадой и розовыми румянами. Лук она завершила серьгами-гвоздями с черными камнями и золотой цепочкой с жемчужинами.

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Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Норвегией появилась в жакете изумрудного оттенка и черных брюках.