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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В жакете в полоску и короткой юбке: Скарлетт Йоханссон в образе от Prada позировала на фотоколле

Скарлетт Йоханссон дебютировала как режиссер в Каннах.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон представила на Каннском кинофестивале свой режиссерский дебют — драматический фильм «Элеонора Великая».

На фотоколле Скарлетт появилась в сдержанном аутфите от Prada, амбассадором которого она является с 2023 года. На ней был черный двубортный жакет оверсайз в едва заметную полоску, белая рубашка и черная короткая юбка со складками.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Аутфит она дополнила белыми остроносыми туфлями. Актриса сделала укладку с боковым пробором, макияж с помадой кораллового оттенка и французский маникюр. Свой лук она завершила лаконичными украшениями.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Напомним, на красной дорожке Каннского кинофестиваля Скарлетт Йоханссон сияла в шифоновом платье светло-лилового оттенка от Prada.

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