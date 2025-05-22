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- Шоу-бизнес
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В жакете в полоску и короткой юбке: Скарлетт Йоханссон в образе от Prada позировала на фотоколле
Скарлетт Йоханссон дебютировала как режиссер в Каннах.
Скарлетт Йоханссон представила на Каннском кинофестивале свой режиссерский дебют — драматический фильм «Элеонора Великая».
На фотоколле Скарлетт появилась в сдержанном аутфите от Prada, амбассадором которого она является с 2023 года. На ней был черный двубортный жакет оверсайз в едва заметную полоску, белая рубашка и черная короткая юбка со складками.
Аутфит она дополнила белыми остроносыми туфлями. Актриса сделала укладку с боковым пробором, макияж с помадой кораллового оттенка и французский маникюр. Свой лук она завершила лаконичными украшениями.
Напомним, на красной дорожке Каннского кинофестиваля Скарлетт Йоханссон сияла в шифоновом платье светло-лилового оттенка от Prada.