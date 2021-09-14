В жакете в принт "собачий зуб" и шортах: Дженнифер Лопес на деловой встрече

В жакете в принт "собачий зуб" и шортах: Дженнифер Лопес на деловой встрече

Дженнифер Лопес блистала не только в откровенных образах на нескольких светских мероприятиях в Нью-Йорке.

Артистка также успела посетить мероприятие, посвященное Месяцу национального латиноамериканского наследия с владельцами бизнеса из Латинской Америки в The Lit.

На эту встречу 52-летняя Лопес приехала в достаточно скромном образе. На ней был удлиненный жакет в принт "собачий зуб", под него звезда надела блузку цвета хаки с бантом на шее и черные удлиненных шорты-клеш.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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На лице у звезды был максимально естественный макияж, в ушах – металлические серьги в виде нескольких цепей, на пальце было золотое кольцо, а маникюр был выполнен прозрачно-белым лаком. Длинные волосы Лопес собрала в высокий хвост.

Напомним, кроме этой встречи Дженнифер появилась на Met Gala 2021, где блистала в платье с откровенным декольте и шлейфом от Ralph Lauren, а также посещала церемонию MTV Video Music Awards.

Дженнифер Лопес / Associated Press

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